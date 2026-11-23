В Хабаровске из больницы выписали детей, пострадавших при утечке хлора в бассейне
Все пострадавшие при утечке хлора в бассейне «Дельфин» в Хабаровске завершили лечение. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Инцидент случился 21 ноября. Предварительно, причиной произошедшего стала ошибка сотрудника бассейна: он добавил хлор вместо кислоты. В результате пострадали десять человек, включая троих несовершеннолетних, чьё состояние оценивалось как средней тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Отмечается, что на утро 23 ноября врачи выписали детей, которые находились в больнице дольше взрослых пострадавших. Таким образом, все пациенты поправились — угрозы для их жизни нет.
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