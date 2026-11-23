Песков сообщил о скором проведении трехсторонних переговоров по Украине
Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится в ближайшее время. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что предыдущая встреча представителей России, США и Украины прошла 10–11 ноября в Абу-Даби. В первый день встреча длилась более четырех часов, во второй — около полутора часов.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, отмечал, что главной темой обсуждений стало формирование архитектуры европейской безопасности. Он также сообщил, что стороны договорились провести масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом.
По словам Пескова, очередной раунд переговоров организуют в скором времени. Однако точные даты пока не определены.
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