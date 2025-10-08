В Мысках Кемеровской области в январе 2026 года после ремонта откроется школа №4

08 октября 2025, 12:05

Фото: iStock/peuceta

В городе Мыски Кемеровской области в январе 2026 года после капремонта откроется школа №4 имени Героя России Александра Гребенкина. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.





Губернатор посетил город, а также проверил ход ремонтных работ в учебном заведении.





«Строители продолжают чистовую отделку, устанавливают двери. Осталось завершить благоустройство территории и установить современное учебное оборудование в классах», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

