В Мысках Кемеровской области в январе 2026 года после ремонта откроется школа №4
В городе Мыски Кемеровской области в январе 2026 года после капремонта откроется школа №4 имени Героя России Александра Гребенкина. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.
Губернатор посетил город, а также проверил ход ремонтных работ в учебном заведении.
«Строители продолжают чистовую отделку, устанавливают двери. Осталось завершить благоустройство территории и установить современное учебное оборудование в классах», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Отмечается, что школа готова уже на 88%. Планируется, что учебное заведение откроется уже к январю 2026 года.
Тем временем в Дубне готовится к открытию после ремонта детская музыкальная школа. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса Московской области.
«Рабочие ведут пусконаладку инженерных систем, сборку и расстановку мебели и музыкальных инструментов. Детская музыкальная школа на ул. Флерова в подмосковной Дубне готовится к открытию, остаются последние штрихи», — говорится в материале.
Отмечается, здание построили в 1950-х годах. Здесь утеплили и обновили фасад, заменили сантехнику, окна и двери, а также отремонтировали стены и потолки за счёт средств регионального бюджета.