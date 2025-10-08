В Зарайске капитально отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

08 октября 2025, 10:33

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

В деревне Алферьево под Зарайском в этом году начнут капремонт фельдшерско-акушерского пункта. Здание не обновляли с момента открытия, его состояние вызывало жалобы у местных жителей, сообщили в Администрации муниципального округа Зарайск.