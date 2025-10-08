В Зарайске капитально отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт
В деревне Алферьево под Зарайском в этом году начнут капремонт фельдшерско-акушерского пункта. Здание не обновляли с момента открытия, его состояние вызывало жалобы у местных жителей, сообщили в Администрации муниципального округа Зарайск.
Жители округа просили провести в ФАПе ремонт. В прошлом году вопрос обсудили на «выездной администрации» с представителями Минздрава Подмосковья. После этого пункт включили в регпрограмму «Здравоохранение Подмосковья».
Здесь заменят полы, потолки, окна, двери, электропроводку и систему отопления. Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что медучреждение обслуживает девять деревень — около 600 человек. Несмотря на ремонтные работы, помощь местным жителям продолжают оказывать, хоть и в стеснённых условиях.
Открытие обновлённого пункта запланировали на декабрь 2025 года. Это улучшит качество медобслуживания жителей деревни и близлежащих населённых пунктов.
Читайте также: