В Зарайске завершают капремонт стадиона

07 октября 2025, 10:06

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Капитальный ремонта стадиона в Зарайске близится к завершению. Открытие обновлённого спортивного объекта состоится в пятницу, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В рамках капремонта на стадионе обустроили новые беговые дорожки, улучшили освещение, установили современное табло и увеличили число мест на трибунах почти до 1250. А для спортсменов сделали раздевалки с горячим душем и туалетом.





«Сейчас заканчивается последний этап работ — укладка искусственного покрытия на футбольном поле», — отмечается в сообщении.