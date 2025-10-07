В Зарайске завершают капремонт стадиона
Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск
Капитальный ремонта стадиона в Зарайске близится к завершению. Открытие обновлённого спортивного объекта состоится в пятницу, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В рамках капремонта на стадионе обустроили новые беговые дорожки, улучшили освещение, установили современное табло и увеличили число мест на трибунах почти до 1250. А для спортсменов сделали раздевалки с горячим душем и туалетом.
«Сейчас заканчивается последний этап работ — укладка искусственного покрытия на футбольном поле», — отмечается в сообщении.Глава округа Зарайск Виктор Петрущенко напомнил, что обновление стадиона проводится по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».