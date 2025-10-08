В Химках приступили к ремонту детсада «Петушок»
Здание детского сада «Петушок» лицея №21, расположенное на улице Чапаева в химкинском микрорайоне Сходня, начали капитально ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках капремонта обновят все помещения для групп и пищеблок, заменят инженерные коммуникации и кровлю, установят новую пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Сейчас строители приступили к демонтажным работам.
«Это долгожданное обновление для здания, которому уже более 50 лет. Надеемся, что в следующем году детский сад распахнет свои двери для юных жителей Сходни», — сказала глава округа Елена Землякова.Здание было построено в 1962 году, его общая площадь составляет свыше тысячи квадратных метров.