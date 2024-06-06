В Мытищах экологический рейд помог предотвратить сброс 70 кубометров мусора

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Экологический рейд по выявлению незаконной транспортировки строительного мусора провели в городском округе Мытищи инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в результате проверок было обнаружено несколько нарушителей, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
«В ходе рейда было проверено 24 грузовика с мусором. У трёх водителей не было необходимых документов. В их отношении завели административные дела, а автомобили эвакуировали на штрафную стоянку. Объём мусора, который нарушителям не удалось нелегально выбросить, составил 70 кубометров», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что для перевозки мусора в Подмосковье необходимо оформить специальный талон транспортировку строительных грузов (ОССиГ). Сделать это можно через областной портал госуслуг.
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