Знаки о запрете парковки у контейнерных площадок установили в 500 подмосковных дворах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появились более чем в 500 дворах Московской области. Их установили инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Цель установки знаков – пресечь парковку автомобилей у контейнерных площадок.
Припаркованные рядом с контейнерными площадками машины мешают движению спецтранспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора.
По данным ведомства, в июне подобные дорожные знаки появятся ещё по 91 адресу в городских округах Ленинский, Луховицы, Люберцы, Одинцово и Сергиев Посад.
В министерстве призвали при выборе парковочного места не игнорировать требования дорожных знаков, иначе автомобиль имеют право эвакуировать.
Читайте также:
В Ступине по просьбам жителей на месте пустыря открыли сквер
В Подмосковье до конца года благоустроят 56 общественных пространств
В Подмосковье в этом году благоустроят восемь набережных за 1,6 млрд рублей
«Чтобы предотвратить это, мы устанавливаем знаки о запрете остановки автомобилей, предупреждающие о работе эвакуатора. Наши инспекторы ежедневно обходят дворы территории и выявляют нарушителей. В мае они обнаружили 432 транспортных средства, мешающих работе спецтехники», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным ведомства, в июне подобные дорожные знаки появятся ещё по 91 адресу в городских округах Ленинский, Луховицы, Люберцы, Одинцово и Сергиев Посад.
В министерстве призвали при выборе парковочного места не игнорировать требования дорожных знаков, иначе автомобиль имеют право эвакуировать.
Читайте также:
В Ступине по просьбам жителей на месте пустыря открыли сквер
В Подмосковье до конца года благоустроят 56 общественных пространств
В Подмосковье в этом году благоустроят восемь набережных за 1,6 млрд рублей
Лора Луганская