В программу по расселению аварийного жилья включили 30 домов в посёлке Южный в Климовске

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30 домов, расположенных в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск, включили в государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Согласно постановлению правительства Московской области, в программу расселения включены дома №№4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 и 34. Всего в новые квартиры переедет 461 семья — свыше 860 человек», — говорится в сообщении.Жильцы аварийных домов могут дождаться ключей от квартир в специально возведённых для них новостройках или взять сертификат на получение жилья. Жилищный сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. При этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Приобрести квартиру при помощи сертификата можно в любом район Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке.
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Лев Каштанов