В программу по расселению аварийного жилья включили 30 домов в посёлке Южный в Климовске

Дороги в Московской области по состоянию на утро четверга, 11 апреля, загружены на три балла, при этом на тринадцати трассах в сторону столицы наблюдаются затруднения в проезде, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.