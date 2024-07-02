Стоматологи вручают маленьким мытищинцам грамоты за лечение зубов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Врачи стоматологического отделения Мытищинской больницы награждают юных пациентов грамотами за смелость. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Идею с грамотами подала Татевик Микаелян − врач-стоматолог, которая в медицине почти 15 лет», − пояснила заведующая стоматологическим отделением больницы Ольга Кормилицына.Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В администрации напомнили, что детский врач-стоматолог принимает в поликлинике №6 в жилом комплексе «Пироговская ривьера». Записаться в детский стоматологический кабинет жители муниципалитета могут через инфоматы в поликлиниках, личный кабинет портала госуслуг или по телефону единой справочной службы 8 (495) 308-13-00.
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Лора Луганская