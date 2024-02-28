В Мытищах несколько домов остались без воды из-за прорыва трубы.

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«Воды нет в домах №№22 и 27 по Октябрьской улице, на 3-й Парковой от интерната до Октябрьской, на -й Парковой улице от пересечения с улицей Разина до Октябрьской, от 1-й Парковой до 4-й Парковой, в доме №12 по 4-й Парковой и в доме №17 по 3-й Парковой», — говорится в сообщении.Питьевую воду к этим домам доставляют автомобили-водовозы.
«У нас пропала только холодная вода, авария произошла между 11 и 12 часами. Из водовоза вода хорошая, можно пить, набираю», — рассказал местный житель Анатолий.
По оценке специалистов, восстановить нормальное водоснабжение можно будет до 17:00.
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