В Мытищах оштрафовали водителя, устроившего дрифт на перекрестке

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Было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях в отношении молодого водителя, который устроил дрифт на перекрестке в Мытищах.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяну Петрову.
По ее словам, 18-летний водитель, проводивший дрифт, получил права в 2023 году, а иномарка принадлежит его отцу. В свою защиту молодой человек заявил, что пытался «понтонуться перед друзьями». В итоге общая сумма наложенных штрафов составила 14 тысяч рублей.
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«Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России „Мытищинское“ выявили и привлекли к административной ответственности местного жителя за опасные маневры на автомобиле на перекрестке улиц Веры Волошиной и Семашко», — отметила она.
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Артем Кузьмин