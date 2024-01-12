Подмосковные спасатели извлекли водителя из искорёженной в ДТП машины

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли пострадавшему в ДТП, которое произошло на 52-м км автотрассы М-4 «Дон» в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Как рассказали свидетели, из-за скользкого дорожного покрытия столкнулись легковушка и тягач. От удара автомобиль отбросило к отбойнику и развернуло поперёк дороги. 62-летний водитель получил множественные травмы и к моменту прибытия спасателей находился внутри, зажатый искорёженными конструкциями», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части-214 Дмитрий Лизнёв.По его словам, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего извлекли из автомобиля и передали врачам медицины катастроф для госпитализации.
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Лора Луганская