В Мытищах открылись дневные летние лагеря

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Летние лагеря с дневным пребыванием детей открылись на базе 16 учебных заведений городского округа Мытищи, за лето в них отдохнут более двух тысяч ребят, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В дневных лагерях проведут две смены. Первая продлится с 10 июня до 9 июля, на неё записаны 1835 детей. Вторая смена будет проходить с 15 июня по 12 августа, её участниками станут 218 ребят», — отмечается в сообщении.В лагерях будут проводиться различные краткосрочные программы, в рамках которых для детей запланированы квест-игры, экскурсии по культурным и историческим местам Мытищ, соревнования, мастер-классы, эстафеты, викторины и встречи с интересными людьми. Кроме того, для ребят открываются проектные мастерские, кружки и клубы по интересам.
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Лев Каштанов