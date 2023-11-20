В Мытищах полностью завершили строительство ЖК «Датский квартал»

Фото: Главгосстройнадзор МО
В Мытищах закончили строительство жилого комплекса «Датский квартал», расположенного в километре от МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Ведомство выдало итоговый документ о завершении строительства – заключение о соответствии последнего корпуса ЖК вблизи посёлка Нагорное. В 20-секционном доме – 1429 квартир различной планировки, от студий до двухуровневого жилья. На первом этаже корпуса располагаются коммерческая поликлиника и подземный паркинг», – уточнили в ведомстве.Всего в «Датском квартале» – пять корпусов. Четыре были достроены и введены в эксплуатацию в 2021 году. Последний возводили два года.
Читайте также:
Возведение ЖК-долгостроя «Малая Истра» полностью завершено
Дольщикам проблемного ЖК «Пятиречье» начали выдавать ключи
В Подмосковье по итогам года планируют ввести более 10 млн кв м жилья
Лора Луганская