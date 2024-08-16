Из аварийных домов в Мытищах переселят более 300 семей

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
314 семей планируется расселить из аварийных домов в городском округе Мытищи до конца текущего года, об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В прошлом году мы расселили практически 300 семей из 19 домов аварийных домов, в этом году расселяем 314 семей из 14 домов, расселение ещё 12 домов запланировано на 2025 год», — сказала Юлия Купецкая.В настоящее время в перечень аварийного и ветхого жилья в Мытищах входит немногим более 200 домов. Глава округа отметила, что от аварийного фонда планируется полностью избавиться за ближайшие пять, а от ветхого жилья — в течение семи лет.
Строительство новых домов для переселенцев ведётся в рамках договоров о комплексном развитии территории. Сейчас в округе заключено 25 таких договоров, ещё один будет заключён до конца текущего года и ещё шесть — в будущем году.
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Лев Каштанов