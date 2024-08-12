В Мытищах построят детсад на 450 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 450 воспитанников, построят на Силикатной улице в Мытищах, работы должны начаться уже в этом году, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дошкольное учреждение рассчитано на комфортное размещение восемнадцати групп для 450 детей. Общая площадь объекта составит около 5,8 тыс. квадратных метров», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В здании будут расположены групповые ячейки со спальнями, буфетными, раздевалками и туалетными, а также спортивный и музыкальный залы, универсальное помещение для развивающих занятий, кабинет логопеда и медпункт.
На прилегающей территории обустроят 18 игровых и две спортивные площадки, между которыми высадят живую изгородь.
Читайте также:
Строительная готовность школы на 1,5 тыс. мест в Люберцах превысила 60%
В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа построят школу на 1150 мест
В импортозамещающее лакокрасочное производство в Бронницах вложат 50 млн рублей
Лев Каштанов