В Мытищах построят поликлинику с силуэтом в виде бумажного самолётика

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Поликлинику, рассчитанную на 225 посещений в смену, построят на Силикатной улице в Мытищах, проект здания получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника рассчитана на 255 пациентов в смену, при этом есть возможность увеличить мощность медучреждения до 331 посещения в день. В здании, помимо медкабинетов, предусмотрен пост скорой помощи на две бригады. Общая площадь здания составит свыше 4 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Согласно проекту, поликлиника представляет собой два блока треугольной формы переменной этажности — от двух до трёх этажей. Благодаря необычной форме сверху поликлиника похожа на бумажный самолётик.
Строительство поликлиники планируется начать уже в этом году.
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