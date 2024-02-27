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В Подольске в этом году построят три школы и три детских сада

27 февраля 2024, 18:57
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подольске ведётся большая работа по строительству образовательных учреждений. В 2024 году введут сразу три новые школы и три детсада. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Школа на 1,1 тыс. мест появится в микрорайоне Климовск, на 500 учеников – в ЖК «Новая Щербинка», на 350 учащихся – в ЖК «Каскад Парк». А гимназию №4 ожидает капитальный ремонт.
«В текущем году также стартует капитальный ремонт в нашей гимназии им. Подольских курсантов в Климовске. Помимо этого, в 2024-м приступим к капремонту музыкальной школы, который завершим уже в будущем году», – отметил глава.

Кроме того, по его словам, закончится строительство трёх детских садов – в Климовске на 240 мест, на ул. Вокзальной на 250 и в ЖК «Каскад Парк» на 160. Будет обновлено и дошкольное отделение школы №24.

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Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада
Посол России в ФРГ Нечаев: Россия справится со всем поставленным Киеву оружием
27 февраля 2024, 20:05

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заверил о готовности России справиться с любыми новыми видами оружия, которые Запад может поставить Киеву.
В интервью РИА Новости он отметил, что оборонная промышленность и армия страны всегда успешно справлялись с вызовами, связанными с так называемыми «чудо-оружиями» Запада.

Нечаев подчеркнул, что поставки вооружений Украине только усугубляют конфликт.

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Фаевская приняла участие в семинаре уполномоченных по правам человека
27 февраля 2024, 20:03

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Ирина Фаевская приняла участие в работе семинара-совещания уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Московской области.
«Мы живем в быстро меняющемся мире, когда нужно держать руку на пульсе, чтобы быть готовыми к вызовам и изменениям. Повышение квалификации омбудсменов и обсуждение перспектив развития института уполномоченных – ключевой элемент нашей работы по защите прав человека в современном мире», – сказала Фаевская.
Семинар включает серию тренингов и дискуссий, направленных на повышение квалификации омбудсменов. В дискуссиях участвуют уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Мероприятие стартовало 26 февраля на площадке Мастерской управления «Сенеж» и завершится 28 февраля.

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IT-предприниматель Теняев: «Электронный метод голосования — большой рывок»
27 февраля 2024, 19:56

Фото: istockphoto.com/scyther5

Основатель, генеральный директор самой быстрорастущей российской социальной сети TenChat Семён Теняев заявил о плюсах электронного голосования.
Он отметил, что это надёжный, удобный и прозрачный метод голосования.

«Помимо того, что электронный метод голосования — это большой рывок вперёд, оно позволяет защитить данные пользователей и сделать сам избирательный процесс более надёжным», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Теняев.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в России стартовало досрочное голосование на выборах президента в отдалённых, труднодоступных местностях и на судах, которые в день голосования будут в плавании. Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта.

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#президент
#выборы
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В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке
СК: в Унцукульском районе Дагестана 4 человека получили ранения в перестрелке
27 февраля 2024, 19:47

Фото: iStock/ipopba

Перестрелка с участием четыре человека произошла в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике.
В результате инцидента все участники получили ранения. По данным следствия, ссора между жителями республики в поселке Временный Унцукульского района началась из-за личных неприязненных отношений и переросла в драку, в ходе которой произошла стрельба с обеих сторон.

Все пострадавшие были доставлены в медучреждения. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек группой лиц и незаконного оборота оружия группой лиц по предварительному сговору.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Дагестана, участвовавшие в перестрелке жители села Гимры, решили разобраться с обидчиками дяди, которых они ранее избили из-за бытового конфликта.\

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ВСУ повредили помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке
ВСУ повредили помещения МФЦ и гуманитарного склада в Новой Каховке
27 февраля 2024, 19:35

Фото: iStock/NatureNow

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила журналистам, что в результате теракта, совершенного украинскими силами, пострадали помещения участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в Новой Каховке.
По ее словам, террористический акт был совершен при помощи беспилотного устройства, которое повредило не только помещения многофункционального центра и гуманитарного склада, но и здания, выделенные под участковые комиссии, передает РИА Новости.

Очевидцы утверждают, что FPV-дрон атаковал здание МФЦ до прихода сотрудников и посетителей, что предотвратило потенциальные жертвы. В связи со сложной обстановкой в городе, было решено заранее не использовать помещения, по которым был нанесен террористический удар, что помогло избежать потерь.

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Более сотни именитых лекторов выступят на марафоне «Знание. Первые» в Сочи
27 февраля 2024, 19:34

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

На марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи выступят более 100 знаменитых лекторов. Об этом сообщается на сайте Российского общества «Знание».
«Среди зарубежных лекторов – сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица, турецкий актёр Бурак Озчивит, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, сербский и российский актёр Милош Бикович. На марафон также приглашены российские лекторы общества «Знание» – сенатор, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, глава МИДа Сергей Лавров. Также выступят главы госкорпораций – гендиректора Роскосмоса и Росатома – Юрий Борисов и Алексей Лихачёв. Среди деятелей культуры – Юрий Башмет, Игорь Бутман и Ольга Бузова. Своим опытом поделятся спортсмены Евгения Медведева и Роман Костомаров. В целом на марафоне выступят более 100 выдающихся лекторов», – говорится в сообщении.
Спикеры обсудят с молодёжью актуальные вопросы современного мира, значимые достижения науки и культуры, важность сохранения традиционных ценностей. Выступления лекторов будут транслировать на сайте.

Гостей фестиваля ждут мастер-классы, диалоги с зарубежными и российскими государственными деятелями, учёными, спортсменами, деятелями культуры и лидерами общественного мнения.

Просветительский марафон «Знание. Первые» пройдёт с 2 по 6 марта, в дни Всемирного фестиваля молодёжи, организованного по указу Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

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#лекция
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В Подмосковье проверят готовность региональной системы оповещения
27 февраля 2024, 19:15

Фото: Istockphoto / Photoboyko

На территории Московской области пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Её будут проводить 6 марта с 10:30 до 12:00, сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской защиты Подмосковья.
«Электросирены будут включены в режиме непрерывного звукового вещания «Внимание всем!». В 10.43 на федеральных телеканалах и радиоканалах, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения, а также на телеканале областного вещания «Телеканал 360 Новости» будет передаваться речевое сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, информация о проведении комплексной проверки также будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112МО», «МЧС России» и «Добродел».

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#подмосковье
#телевидение
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Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
МЧС: под Саратовом завод ячеек для яиц загорелся на площади 800 «квадратов»
27 февраля 2024, 18:45

Фото: iStock/Distortion_Media

В окрестностях Саратова горит здание частного предприятия, специализирующегося на производстве ячеек для яиц, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, при этом никто не пострадал.

Инцидент произошел в поселке Придорожный Энгельсского района, о чем поступило сообщение в 16:25 (15:25 по московскому времени).

«Пожар произошел на территории частного предприятия, специализирующегося на производстве ячеек для яиц. Здание выполнено из железобетона... Распространение огня на другие объекты не наблюдается... Люди не пострадали. В 18:20 (17:20 по московскому времени) пожар был локализован на площади 800 квадратных метров», — сообщили представители пресс-службы управления МЧС.
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В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
В Херсонской области прошел первый день досрочного голосования на выборах
27 февраля 2024, 18:32

Фото: istock / nemchinowa

Первый день предварительного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области завершился успешно, сообщила председатель избирательной комиссии Марина Захарова.
«Мы успешно завершили первый этап предварительного голосования в Херсонской области. Хочу еще раз напомнить, что это предварительное голосование предоставлено для наших избирателей, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах», — цитирует Захарову РИА Новости.
Первый период предварительного голосования продлится с 27 по 29 февраля 2024 года, второй период — с 1 по 3 марта 2024 года.

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