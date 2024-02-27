В Подольске в этом году построят три школы и три детских сада

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подольске ведётся большая работа по строительству образовательных учреждений. В 2024 году введут сразу три новые школы и три детсада. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Школа на 1,1 тыс. мест появится в микрорайоне Климовск, на 500 учеников – в ЖК «Новая Щербинка», на 350 учащихся – в ЖК «Каскад Парк». А гимназию №4 ожидает капитальный ремонт.
Кроме того, по его словам, закончится строительство трёх детских садов – в Климовске на 240 мест, на ул. Вокзальной на 250 и в ЖК «Каскад Парк» на 160. Будет обновлено и дошкольное отделение школы №24.
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«В текущем году также стартует капитальный ремонт в нашей гимназии им. Подольских курсантов в Климовске. Помимо этого, в 2024-м приступим к капремонту музыкальной школы, который завершим уже в будущем году», – отметил глава.
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Лора Луганская