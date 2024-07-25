Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Жуковском составила 74%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне 5 подмосковного Жуковского, сейчас объект готов на 74%, ход работ проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Здание начали строить в мае 2023 года. Сейчас на объекте ведётся устройство наружных и внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Кроме того, проводится благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.Завершить строительство и сдать школ в эксплуатацию должны осенью текущего года. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Образование».
В четырёхэтажном здании общей площадью около 17 тысяч квадратных метров будут классы, помещения для групп продлённого дня, два спортивных зала с душевыми и раздевалками, библиотечно-информационный центр и актовый зал. Отмечается, что в школе будет работать детская театральная студия «ШЭСТлэнд».
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