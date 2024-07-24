В щёлковском посёлке Фряново построят котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную на 12 МВт планируется построить на Первомайской улице в посёлке Фряново городского округа Щёлково, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, информация о конкурсе на проведение работ размещена в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить инженерную и рабочую документацию, построить котельную и поставить на объект всё необходимое оборудование. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 103 миллиона 744 тысячи 372 рубля 74 копейки. Заявки принимаются до 2 августа.
Строительство будет оплачиваться из бюджетов Московской области и округа Щёлково.
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