В Одинцове началось строительство общежития для студентов МГИМО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Новый корпус общежития для студентов первого филиала МГИМО построят в Одинцове, извещение о начале работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь четырёхэтажного общежития, рассчитанного на 159 человек, составит около четырёх тысяч квадратных метров. В здании будет расположено 79 двухместных комнат площадью 26 квадратных метров и одна одноместная комната для маломобильного жильца. Кроме того, в общежитии предусмотрены бельевая, постирочная, гладильная и хозяйственная кладовая», — говорится в сообщении.Прилегающую к корпусу территорию планируется благоустроить и озеленить.
Работы должны быть закончены во втором квартале будущего года.
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