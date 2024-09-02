Volkswagen заявил о высокой вероятности закрытия всех своих заводов в Германии

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Автопроизводитель Volkswagen не исключил, что прибегнет к закрытию заводов и увольнению сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономики. Об этом со ссылкой на заявление концерна сообщает агентство DPA.
Отмечается, что необходимо провести масштабную реструктуризацию марок, выпускаемых группой Volkswagen AG. В сложившейся в настоящее время ситуации нельзя исключать закрытия заводов по производству автомобилей и комплектующих к ним.
Руководство концерна считает, что невозможно достичь поставленных целей по экономии средств за счёт запланированного ранее сокращения рабочих мест путём частичного выхода сотрудников на пенсию и осуществления единовременных выплат.
В связи с таким положением автоконцерн принял решение прекратить действие гарантий занятости, прописанных в трудовых договорах с 1994 года.
Глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что курс жёсткой экономии вызван осложнившимся положением европейского автопрома, поскольку на рынок проникают всё новые игроки. В 2023 году компанией была принята программа экономии, которая, как ожидается, позволит увеличить прибыль на 10 миллиардов евро до 2026 года.
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Руководство концерна считает, что невозможно достичь поставленных целей по экономии средств за счёт запланированного ранее сокращения рабочих мест путём частичного выхода сотрудников на пенсию и осуществления единовременных выплат.
В связи с таким положением автоконцерн принял решение прекратить действие гарантий занятости, прописанных в трудовых договорах с 1994 года.
Глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что курс жёсткой экономии вызван осложнившимся положением европейского автопрома, поскольку на рынок проникают всё новые игроки. В 2023 году компанией была принята программа экономии, которая, как ожидается, позволит увеличить прибыль на 10 миллиардов евро до 2026 года.
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Анастасия Чинкова