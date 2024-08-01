Камеры «Безопасного региона» выявили в Подмосковье в июле 4 тыс. нарушений

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Установленные в Подмосковье камеры системы «Безопасный регион» выявили порядка 4 тыс. нарушений. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Безопасный регион» – система удалённого видеоконтроля с применением искусственного интеллекта.
Как рассказали в министерстве, в июле благодаря «Безопасному региону» были устранены несанкционированные навалы мусора, настенные граффити. Приведены в надлежащее состояние контейнерные площадки, очищены переполненные урны. В ведомстве напомнили, что игнорирование предписаний об устранении дефектов влечёт административное наказание.
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«Камеры «Безопасного региона» выявили в июле 3 923 нарушения. Сейчас уже устранено более 60% из них. Искусственный интеллект позволяет за предельно короткое время фиксировать и обрабатывать большое количество дефектов. Возрастает и скорость устранения замечаний. Наши инспекторы оперативно оценивают качество работы и приведение объектов в нормативное состояние», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Как рассказали в министерстве, в июле благодаря «Безопасному региону» были устранены несанкционированные навалы мусора, настенные граффити. Приведены в надлежащее состояние контейнерные площадки, очищены переполненные урны. В ведомстве напомнили, что игнорирование предписаний об устранении дефектов влечёт административное наказание.
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Лора Луганская