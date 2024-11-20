В Мытищах пройдёт финальная «Битва роботов» с участием 32 команд

Автомобильную трассу М-12 «Восток» продлят в 2025 году до Екатеринбурга, а в 2026 году — до Тюмени. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на форуме «Транспорт России». По его словам, что за год после открытия М-12 Москва — Казань по трассе совершили 42 миллиона поездок.