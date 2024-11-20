В Мытищах пройдёт финальная «Битва роботов» с участием 32 команд

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В ледовом дворце «Арена Мытищи» 23 ноября проведут решающие поединки Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
«На ринг выйдут 16 взрослых команд с роботами-тяжеловесами весом до 110 кг, а также 16 юношеских команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. из России, Белоруссии, Индии, Ирана и Китая. Помимо этого, пройдёт презентация новой дисциплины «Битва дронов» – две инженерные команды устроят шоу-матч», – говорится в сообщении.По итогам отборочных этапов в финальный этап пробились пять команд из Московской области. Из них три представят роботов до 1,5 кг – «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из городского округ Истра, ProBOT из городского округа Люберцы). Ещё две выступят с роботами до 110 кг: SOLARBOT из Балашихи и Istok.Robotics из Фрязина.
«Битва роботов» – зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и технологии со всего мира продемонстрируют своё мастерство и сразиться за призовой фонд.
Смотреть прямую трансляцию поединков можно будет на платформе VK Видео 23 ноября 2024 года с 9:30 по московскому времени.
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