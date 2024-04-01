В Мытищах спасатели освободили девочку, застрявшую ногой в скамейке

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пятилетняя девочка застряла ногой между досками в скамейке во дворе и не смогла самостоятельно выбраться, ей на помощь пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«К спасателям обратилась мама девочки. Она позвонила в «Службу-112» и рассказала, что девочка сидела на скамейке, поджав ноги под себя, а когда решила развернуться, то одна нога попала в отверстие между спинкой и сиденьем и застряла там коленкой так прочно, что вытащить её самостоятельно нет никакой возможности», — говорится в сообщении.Спасатели сразу выехали по вызову. Прибыв на место, они успокоили ребёнка, а затем, используя ручной инструмент, разжали доски скамейки. Ножку удалось освободить. В результате инцидента ребёнок не пострадал, медицинская помощь её не понадобилась.
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