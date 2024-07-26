В Мытищах провели фестиваль дворовых игр

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Молодёжный центр «Импульс» провёл для детей в Мытищах фестиваль забытых игр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В детстве каждый из нас проводил во дворе бесконечные часы, играя с друзьями в различные игры. Для многих это было время радости, веселья и увлекательных приключений. Дворовые игры – не просто способ развлечения. Это целый мир, в котором дети учатся общению, сотрудничеству и самодисциплине», – отметили в администрации.Ребята сыграли в такие игры, как «Горячая картошка», «Съедобное-несъедобное», «Морская фигура» и многие другие. Отмечается, что все присоединившиеся к фестивалю погрузился в незабываемые воспоминания и получил массу положительных эмоций.
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Лора Луганская