В Мытищах провели урок по правилам дорожного движения для детей с ОВЗ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Занятие, посвящённое правилам дорожного движения, провели мытищинское сотрудники Госавтоинспекции в школе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов, сообщает пресс-служба городского округа Мытищи.
«Автоинспекторы напомнили ребятам, как важно быть внимательными и осторожными на дороге, особенно в условиях плохой погоды и короткого светового дня. Специалисты также объяснили детям необходимость использования светоотражающих элементов — фликеров: они делают пешехода заметнее, благодаря чему снижается риск ДТП», — говорится в сообщении.В занятие вошла также практическая часть, на ней ребята сами сделали подвески-фликеры и прикрепили их к своим рюкзакам.
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