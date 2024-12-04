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В Мытищах провели урок по правилам дорожного движения для детей с ОВЗ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Занятие, посвящённое правилам дорожного движения, провели мытищинское сотрудники Госавтоинспекции в школе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов, сообщает пресс-служба городского округа Мытищи.


«Автоинспекторы напомнили ребятам, как важно быть внимательными и осторожными на дороге, особенно в условиях плохой погоды и короткого светового дня. Специалисты также объяснили детям необходимость использования светоотражающих элементов — фликеров: они делают пешехода заметнее, благодаря чему снижается риск ДТП», — говорится в сообщении.
В занятие вошла также практическая часть, на ней ребята сами сделали подвески-фликеры и прикрепили их к своим рюкзакам.

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В Ступине снесли аварийный деревянный многоквартирный дом
04 декабря 2024, 15:47

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Куйбышева в Ступине, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом, построенный в 1940 году, находился в центральной части города. Его общая площадь составляла около 420 квадратных метров. Из-за морального и физического износа конструкций здание признали аварийным, жильцов из расположенных там 13 квартир расселили, а построку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В четвёртом квартале текущего года аварийный дом снесли, участок, который он занимал, освободили от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Ступино пока не приняла.

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МВД: аферисты пользуются новой схемой кибератак «Спуфинг»
04 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/ Ton Photograph

Мошенники используют новую схему кибератак «Спуфинг», они создают фиктивные номера, сайты и рассылки, которые маскируются под известные источники, проинформировал Телеграм-канал МВД Медиа.
«Спуфинг — кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека/компанию, чтобы завоевать ваше доверие», — говорилось в сообщении ведомства.

Представители Министерства внутренних дел подчеркнули, что злоумышленники могут подменить номер и сайт — они копируют адрес и оформление.

«Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга», — уточнялось в материале.

Аферисты могут установить вирус на смартфон под видом рассылки рабочего файла или архива. При открытии подобного документа мошенники тайно устанавливают вирусную программу, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что аферисты начали использовать гиф-изображения для мошенничества в мессенджере WhatsApp.

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Каширских долголетов приглашают на занятия по пластилинографии
04 декабря 2024, 15:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятия по «рисованию» с помощью пластилина — пластилинографии — проводят для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», ближайшие состоятся 5, 6 и 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Пластилинография — это создание изображений с помощью пластилина на какой-либо поверхности. Такой вид деятельности хорошо развивает координацию движений, моторику, пространственное мышление и фантазию», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

5 и 6 декабря занятия по пластилинографии будут проводиться по адресу: город Кашира, улица Иванова, дом №1, а также в Центральной библиотеке по адресу: город Кашира, улица Центральная, дом №21. 7 декабря долголетов ждут на занятии в доме №1 по улице Иванова. Записаться на занятия можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

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Любовница-стриптизерша Хантера Байдена дала первое интервью после его помилования: скандальная правда о сыне президента США
04 декабря 2024, 14:38

Зои Кестан (Фото: соцсети)

После снятия обвинений с младшего Байдена в издании New York Times вышло откровенное интервью с Зои Кестан, любовницей сына американского лидера. Что рассказала бывшая стриптизерша об отношениях с влиятельным наследником президента США расскажет «Радио 1».

Зои Кестан: кто она, чем известна


Дочь юриста и продавца из Нью-Йорка ранее была связана с миром искусства. Зои Кестан посещала элитную школу Горация Манна, а позже любовь к моде привела ее в Школу дизайна Род-Айленда, где она вынашивала планы превратить свои разработки в бренд.

Она работала с Джеффом Кунсом и помогала рэперу Трэвису Скотту, а через некоторое время стала основательницей бренда WeedSlut. Поиск способов самовыражения однажды привёл её в манхэттенский стрип-клуб, где 24-летняя Зои встретила 47-летнего Хантера Байдена.
Джо Байден со своим сыном Хантером (Фото:соцсети)


Знакомство с Хантером Байденом

Позже Зои вспоминала, как исполняла приватный танец для сына вице-президента, в то время как он не выпускал из рук трубку с наркотической травой. В ту ночь они остались в отеле, где обсуждали семью Хантера, его покойного брата и многое другое — несмотря на разницу в возрасте, Байден общался с ней как с равной.

Когда Зои захотела купить нижнее белье, Хантер одолжил ей свой Porsche и закрыл магазин для них двоих. Так начался их совместный тур по лучшим отелям Нью-Йорка.

Зависимость Хантера Байдена


Хантер Байден страдал от злоупотребления алкоголем и часто позволял себе наркотики. Так, он решил пройти курс лечения в калифорнийском реабилитационном центре. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на выздоровлении, он арендовал бунгало в знаменитом Chateau Marmont на месяц, потратив на это около полумиллиона долларов. В этом роскошном месте продолжалась его бурная жизнь.

Со временем отношения с Зом начали портиться. После частых ссор Хантер стремился найти новую компанию и забыться. Когда ему это сделать не удавалось, он использовал «Снэпчат» или загружал свои порноролики на «Порнхаб».

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Расставание


В конечном итоге Зои осознала, что Хантер не изменится и согласилась разорвать отношения. Инициатором расставания был Байден.

«Прости, я был неправ и вел себя плохо. Нам не стоит больше встречаться», — написал он в письме, отправленном на e-mail.

Зои вернулась к работе в кабаре. Спустя год она узнала, что Хантер женился. Его избранницей стала режиссер Мелисса Коэн. Зои, тем временем, переживала тяжелые времена. Она пыталась запустить новую коллекцию WeedSlut, но после блокировки ее аккаунта в социальной сети просто сдалась. Затем разразился скандал с взломанным ноутбуком Хантера Байдена, где она была запечатлена в откровенных позах.

Огласка в СМИ и суды


В результате сливов в сеть пикантных фото Зои американские СМИ быстро окрестили ее проституткой. Кроме того, в связи с возбужденным на Хантера делом ей часто приходилось давать показания в судах, где она рассказывала о том, какие наркотики и как употреблял Хантер.

Сейчас Зои больше не работает в стриптиз-клубе и сосредоточилась на дизайне.

Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена


2 декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Байден считает, что обвинения против Хантера были несправедливыми и направлены на то, чтобы подорвать как его репутацию, так и репутацию самого президента. Избранный президент Дональд Трамп охарактеризовал это как злоупотребление правосудием, а миллиардер Илон Маск назвал помилование Хантера угрозой.

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Исполнительница Азиза дала показания по делу об убийстве Талькова
04 декабря 2024, 14:37

Певица Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В суде Санкт-Петербурга исполнительница Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. Певица разнимала в потасовке своего телохранителя и директора исполнителя Валерия Шляфмана. О самой стрельбе Азиза узнала, когда находилась в гримёрке, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
60-летняя певица 4 декабря давала показания в Петроградском районном суде. Азиза заявила, что после драки она пошла в гримёрную комнату, спустя какое-то время певица услышала крик, что Игорь Тальков ранен.

Азиза увидела своего партнёра по жизни, телохранителя Игоря Малахова и сначала подумала, что ранен он, поскольку мужчина был весь в крови. Оружие женщина обнаружила в бачке унитаза в туалетной бумаге. Она достала пистолет и передала его, как улику.

Азиза знала, что у Малахова было оружие и думала, что пистолет в потасовке выхватил Шляфман и выстрелил Талькова — он мог находиться в состоянии аффекта, отметила артистка.

Перед началом стрельбы певица предпринимала попытки разнять мужчин, а потом удалилась. Азиза сказала, что в ходе драки она оторвала ноготь и была вся в крови.

Игорь Тальков умер в потасовке между директором Шляфманом, телохранителем исполнительницы Азизы и её возлюбленным Игорем Малаховым.

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Эксперт Липов: аферисты используют гифки в WhatsApp для кражи данных
04 декабря 2024, 14:37

Фото: iStock/ Sadi Maria

Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов сообщил россиянам о новом способе мошенничества в мессенджере WhatsApp, аферисты используют гиф-изображения, передал RT.
«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — обратил внимание Сергей Липов.

Эксперт уточнил, что мошенники вшивают в изображения вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт — с их помощью они воруют личные данные жертвы. Анимированные картинки, как подчеркнул специалист, люди регулярно используют в мессенджерах для поздравлений.

«Поэтому пользователи, как правило, не подозревают об опасности и открывают такие сообщения без задней мысли», — сказал эксперт.

Сергей Липов рекомендовал не открывать гифки и ссылки от неизвестных контактов. Он добавил, что даже если написал знакомый, но сообщение кажется подозрительным, то стоит уточнить у отправителя его подлинность.

Ещё специалист посоветовал установить проверенное антивирусное программное обеспечение, постоянно следить за обновлениями безопасности используемого устройства и приложений.

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Дубну признали одним из городов с успешной социальной интеграцией инвалидов
04 декабря 2024, 14:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубна названа одним из городов с успешной социальной интеграцией людей с ограниченными возможностями здоровья. В помощи им участвуют многие организации и неравнодушные люди, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Дубненская организация Всероссийского общества инвалидов проводит такие мероприятия, как экскурсии, концерты, занятия кружков.
«Мы организуем мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы каждый мог почувствовать себя частью общества и получить новые впечатления. Посещаем исторические места, монастыри. Недавно ездили в Сергиев Посад, в Покровский монастырь к Матронушке. Посетили шоколадную фабрику, где познакомились с производством шоколада и поучаствовали в мастер-классе. Устраиваем походы и турслёты», – рассказала председатель Дубненской местной организации Всероссийского общества инвалидов Анна Скреботун.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В пресс-службе добавили, что в Дубне работают детсады «Созвездие», «Ёлочка» и школа «Возможность» для детей с ограничениями по здоровью.

Среди организаций, работающих с инвалидами, отмечены также АНО «Мы-вместе!». Для детей и взрослых она организует совместные мероприятия с Библиотекой Левобережья, с театром-лабораторией «Квадрат».

Недавно подопечные ВОРДИ посетили эко-ферму «Коза Ностра» в Талдомском городском округе. Организовать поездку помог глава городского округа Максим Тихомиров.

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#подмосковье
#московская область
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Ученые рассказали о приближении «зловещей эпохи»
04 декабря 2024, 14:13

Фото: iStock/ Roi Shomer

Если в Арктике не останется льда, то в течение трех лет на Землю придёт «зловещая эпоха», сообщило издание Daily Mail.
Учёные оценили вероятность полного таяния льдов в Арктике в ближайшие три года в три процента. По их информации, невзирая на количество выбросов углекислого газа, первый день безо льда в Арктике точно наступит в ближайшие 9-20 лет.

Исследователи полагают, что причина таяния льдов — глобальное потепление, они отметили, что текущий год может стать самым жарким в Арктике за весь период наблюдений. По мнению учёных, последствия таяния льдов, возможно, приведут к весомым климатическим изменениям — к примеру, на севере Скандинавии могут пройти лесные пожары, а на юге Италии наступят похолодание до -20 градусов.

Исследователи обращают внимание, что морские льды в Арктике исчезают быстро — каждый десять лет их площадь уменьшаются больше чем на 12%.

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#исследование
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В Подмосковье стартовал конкурс детского рисунка «Новогодний автобус»
04 декабря 2024, 13:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Конкурс детского рисунка «Новогодний автобус» проводит компания-перевозчик Мострансавто при поддержке подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Принять участие в конкурсе могут жители Подмосковья в возрасте до 14 лет. Тема конкурса — Новый год. Принимаются рисунки, выполненные в любой технике — от карандаша и пастели до акварели, фломастеров и цветных ручек. При этом использовать компьютерную графику и ИИ-технологии нельзя», — говорится в сообщении.
Работы принимаются до 15 декабря включительно. Рисунок на конкурс следует отсканировать в высоком разрешении и отправить на электронную почту konkursmta@mail.ru. От одного участника принимается только одна работа.

Рисунки-победители разместят в соцсетях Мострансавто и на информационных экранах в автобусах перевозчика.

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