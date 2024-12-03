Турнир по универсальному бою в Мытищах собрал более юных 200 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
В Мытищах состоялось очередное ежегодное открытое первенство округа по универсальному бою для участников в возрасте от шести до 13 лет, попробовать свои силы собрались свыше 200 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В соревнованиях, в которых традиционно участвуют самые юные единоборцы, используется упрощённая полоса препятствий, нет сложный барьеров и преград, а стрельбу из пневматического пистолета и метание ножа здесь заменяет метание теннисного мяча. Последним этапом является борцовский поединок, а победитель определяется по сумме результатов всех этапов», — говорится в сообщении.Местом проведения первенства стал мытищинский Центр единоборств. Отмечается, что участники приехали не только из разных округов Подмосковья и Москвы, но и из Калужской и Смоленской областей.
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