Турнир по универсальному бою в Мытищах собрал более юных 200 спортсменов

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя информацию, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году, заявила, что родителям следует вразумить спортсменку. По ее словам, в советское время за такое количество штрафов девушку давно лишили водительских прав.