В Подмосковье продлён льготный режим согласования архитектурного облика объектов

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Действие правила, по которому при строительстве объектов нежилого назначения общей площадью менее 1,5 тыс. квадратных метров согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО) не требуется, продлили в Московской области до 31 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Эта мера была введена для поддержки предпринимателей. При этом отмена согласования АГО не касается объектов образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, здравоохранения, образования и спорта», — отмечается в сообщении.В ведомстве также напомнили, что согласовывать архитектурный облик не требуется при строительстве частных домов, гаражей, автозаправочных станций и блокированных жилых домов, если их не более двух в ряд.
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Лев Каштанов