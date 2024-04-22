В Мытищах снесли два недостроенных жилых дома

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Два четырёхэтажных кирпичных многоквартирных жилых дома, долгое время остававшихся недостроенными, снесли в посёлке Николо-Прозорово городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дома-недострои были расположены рядом с улицами Николо-Прозоровская и Никольская. В ходе обследования выяснилось, что постройки возводились без разрешительной документации. Так как финансирования не было, ни достроить объекты, ни привести в порядок документы и получить разрешение на их возведение не представлялось возможным. Кроме того, дома долго были заброшенными и начали разрушаться, поэтому новый собственник решил снести их», — говорится в сообщении.В настоящее время оба недостроя снесены, участок освобождён от строительного мусора. Решение о том, как будет использован освободившийся земельный участок, ещё не принято.
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Лев Каштанов