В Шаховской снесли аварийное производственное здание, пожарное депо и склад

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Комплекс аварийных зданий, в числе которых производственное здание с различными хозяйственными помещениями, пожарное депо, склад и ряд мелких построек, снесли на Железнодорожной улице в рабочем посёлке Шаховская, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здания находились в непосредственной близости от железнодорожных путей. Они долгое время не использовались и сильно обветшали. В ноябре 2022 году сменился правообладатель построек, после этого было принято решение снести их. Все шесть авариных зданий внесли в перечень для ликвидации и в первом квартале 2024 года снесли», — говорится в сообщении.Участок площадью более 20 тысяч квадратных метров освобождён от построек и очищен от строительного мусора. В администрации городского округа Шаховская сообщили, что на этом участке планируется построить комплекс по очистке и временному хранению зерна.
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Лев Каштанов