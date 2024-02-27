В Мытищах снесли ветхий многоквартирный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Ветхий двухэтажный деревянный дом снесли на улице Опанского в Мытищах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Площадь многоквартирного дома №1 на Опанского составляла 530 квадратных метров. Основные элементы здания находились в аварийном состоянии и частично были разрушены. Жильцов расселили весной 2023 года, а строение признали подлежащим сносу», — отмечается в сообщении.В настоящее время постройка полностью демонтирована, участок под ней освобождён. Сейчас администрация округа рассматривает различные варианты его дальнейшего использования.
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