В Мытищах собрали более 8 тонн гуманитарной помощи для курян

Фото: пресс-служба правительства МО
Свыше восьми тонн гуманитарной помощи собрали в городском округе Мытищи для жителей Курской области, об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«У нас 15 волонтёрских организаций собрали свыше 8 тонн гуманитарной помощи, которую уже передали на эти территории. Мы также взаимодействуем с пунктами временного размещения, которые расположены в Московской области», — сказала Юлия Купецкая.Глава округа отчиталась также о подготовке муниципалитета к холодам. В частности, она сообщила, что готовность теплосетей на сегодняшний день составляет 98%, кроме того, паспорта готовности к отопительному сезону получили 63% многоквартирных домов.
Ещё одной темой встречи стало благоустройство. Работы ведутся в парке Ветеранов, а также в четырёх скверах. Планируется также благоустройство набережной Яузы, сквера у театра «ФЭСТ» и третий этап благоустройства мытищинского лесопарка.
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Лев Каштанов