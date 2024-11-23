Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Мытищах стартовал финал международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Турнир, собирающий на своей площадке талантливых инженеров и конструкторов из разных стран, впервые прошёл в 2015 году. В этот раз его проводят на «Арене Мытищи», где был специально оборудован высокотехнологичный ринг. За победу сражаются молодые люди из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана. От Подмосковья выступают сразу пять команд.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В этом году призовой фонд стал самым большим за всю историю проведения турнира – 6,6 миллиона рублей.
Чемпионат разделён на две дисциплины – «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В первой части представлены 16 команд, которые презентуют роботов весом до 110 кг, а во второй – столько же команд с небольшими роботами весом менее 1,5 кг.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Мы рады приветствовать участников – молодых ребят, девчат, их наставников, которые учат инженерной мысли, программированию, всему умному и важному для развития технологических направлении в нашей стране. Вижу, что зал полный, это прекрасно. Мы уверены, что и юные участники, и те, кто постарше покажут очень интересные, увлекательные бои. Ну а мне приятно отметить, что у нас, в Подмосковье, одним из самых популярных кружков в школах становится робототехника. Поэтому, ребята, дерзайте и только вперёд», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на открытии турнира.96 команд приняли участие в отборочном этапе чемпионата. В их числе была молодёжь из Казахстана и Бразилии. В итоге были выбраны 32 лучших коллектива. Поддержать ребят в Мытищах приехали более 6,5 тысяч зрителей, а ещё десятки тысяч следят за мероприятием в онлайн-формате.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В этом году призовой фонд стал самым большим за всю историю проведения турнира – 6,6 миллиона рублей.
Чемпионат разделён на две дисциплины – «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В первой части представлены 16 команд, которые презентуют роботов весом до 110 кг, а во второй – столько же команд с небольшими роботами весом менее 1,5 кг.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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Анастасия Чинкова