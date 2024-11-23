В Мытищах стартовал финал международного чемпионата «Битва роботов»

Московский патриархат РПЦ вступился за музыканта Эдуарда Шарлота, которого обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и исповедания, а также в уничтожении паспорта гражданина РФ. Об этом пишет «Коммерсант».