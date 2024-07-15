В Мытищах установили ещё одну электрозарядную станцию

Работы по ремонту моста через реку Пахру, расположенного рядом с посёлком санатория «Родина» городского округа Подольск, ведут дорожники, в настоящее время одна половина моста почти полностью обновлена, выполнить весь объём работ планируется в начале августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.