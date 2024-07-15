В Мытищах установили ещё одну электрозарядную станцию

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Зарядную станцию для электромобилей и любого другого электротранспорта установила компания «Мособлэнерго» на Октябрьской улице в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Всего на территории городского округа Мытищи функционируют четыре ЭЗС от «Мособлэнерго». Их расположение указано на интерактивной карте на сайте компании в разделе «Потребителям/Электрозарядные станции».«Мощность новой электрозарядной станции составляет 22 кВт. Для того чтобы воспользоваться ЭЗС компании «Мособлэнерго», нужно установить специальное мобильное приложение PlugMe, оно доступно на платформах Google Play и App Store», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего в текущем году на территории Подмосковья планируется усыновить 145 электрозарядных станций, а в будущем году — ещё 200.
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Лев Каштанов