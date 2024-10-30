В мытищинском микрорайоне Пирогово построят мост через Клязьму

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Мытищах появится новый мост через реку Клязьму. Завершить проектирование планируют в IV квартале 2025 года, а строительство закончат в I квартале 2028-го, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Участок реконструкции определён от ул. Комсомольской до ул. Центральной. Его общей протяжённость – свыше 1,6 км.», – пояснили в ведомстве.Также предполагается обустройство съездов на прилегающую улично-дорожную сеть - на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта.
Как отметили в министерстве, новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, обеспечив ещё один удобный выезд на строящуюся Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.
Читайте также:
На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
В Мострансавто за год установят 40 новых моечных комплексов
Жителям Подмосковья посоветовали переобуть автомобили
Лора Луганская