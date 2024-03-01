В МО ФРГ отказались верифицировать запись беседы военных

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В пресс-службе министерства обороны Германии снова отказались комментировать предполагаемую запись разговора военных ФРГ о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. Это следует из ответа представителя ведомства на запрос РИА Новости.
«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу от 10:41 утра», — сообщил официальный представитель, отвечая на просьбу прокомментировать, верифицировать или опровергнуть подлинность записи, которая была приложена к запросу.Ранее министерство отказывалось комментировать сам факт появления новостей о записи, ссылаясь на то, что «в принципе» не комментирует сообщения СМИ и их содержание.
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора и саму запись. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост, при этом обсуждалось, как избежать «красной линии» и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Артем Кузьмин