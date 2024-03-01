Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост

Фото: kremlin.ru
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале опубликовала переговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост.
«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — подписала публикацию журналист. Запись переговоров длится почти сорок минут.
Напомним, 1 марта интернет-пространство потрясла новость о том, что высшее военное руководство Германии обсуждает передачу Вооружённым силам Украины ракет Taurus для атаки на Крымский мост.
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