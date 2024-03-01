Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров

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Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ, в котором они планируют атаку на Крымский мост. О том, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не торопится отправлять ракеты Киеву и к чему призвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, читайте в материале «Радио 1».
Симоньян обнародовала разговор офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту
Маргарита Симоньян заявила, что разговор между немецкими военными состоялся 19 февраля. На записи разговора слышно, как офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Длительность разговора превысила 40 минут. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Немецкие офицеры обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту
Немецкие военные рассуждали о том, каким лучше орудием нанести удар по российским объектам. Один из участников разговора заявил, что для совершения атак можно применить ракеты Taurus, если использовать для запусков французский истребитель Dassault Rafale.
«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе, — заявил один из участников разговора.
Участники обсуждения готовящегося террористического акта также выразили сомнения в том, хватит ли 10 ракет для уничтожения объекта.
«А сколько ракет на это уйдет? Может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», - заявил один из военных.
Инспектор ВВС бундесвера Грефе допустил передачу ВСУ ста ракет Taurus
Немецкие офицеры допустили возможность передачи Украине спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров. Инспектор ВВС бундесвера Грефе также заявил, что ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву в количестве ста штук, однако получить ВСУ их смогут не ранее, чем через восемь месяцев.
При этом немецкие офицеры подчеркивают, что отправка такого вида вооружения не изменит ход СВО.
Шольц исключил участие Германии в конфликте на Украине
Кроме того, отметила журналистка, немецкие военные рассуждали о том, как сделать, «чтобы Шольц продолжать говорить, что его хата с краю».
Тем временем, в минобороны Германии отказались комментировать сообщения про запись разговора немецких военных.
Захарова прокомментировала аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запись разговора немецких офицеров и указала на недопустимость того, что руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха.
«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели», - возмутилась дипломат.
Медведев заявил, что немцы вновь превратились в заклятых врагов России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
«Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности», - написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза.Он также добавил, что призыв времен Великой Отечественной войны об уничтожении фашистских оккупантов вновь стал актуальным.
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