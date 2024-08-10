Репортёр «Ъ» посетил Курскую область и рассказал об обстановке

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Местные жители обеспокоены ситуацией в приграничном городе Суджа Курской области. Об этом рассказал корреспондент газеты «Коммерсантъ», который побывал на месте событий.
Отмечается, что жители не были готовы к массированным атакам со стороны Украины, поэтому многие приняли решение самостоятельно, не дожидаясь эвакуации, покинуть свои дома.
Первые удары по городу ВСУ нанесли рано утром 6 августа. После этого было нарушено электро- и водоснабжение, пропала мобильная связь. Также были повреждены частные дома и иная инфраструктура населённого пункта.
Покинувшие Суджу жители временно проживают в пунктах в Курске, рассказал корреспондент. Однако из-за неожиданности многие из них эвакуировались, оставив все вещи дома. Волонтёры стараются помогать им – составляют списки необходимого и покупают все, в чём нуждаются беженцы.
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Первые удары по городу ВСУ нанесли рано утром 6 августа. После этого было нарушено электро- и водоснабжение, пропала мобильная связь. Также были повреждены частные дома и иная инфраструктура населённого пункта.
Покинувшие Суджу жители временно проживают в пунктах в Курске, рассказал корреспондент. Однако из-за неожиданности многие из них эвакуировались, оставив все вещи дома. Волонтёры стараются помогать им – составляют списки необходимого и покупают все, в чём нуждаются беженцы.
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Анастасия Чинкова