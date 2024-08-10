В Льговском районе Курской области нет боевых действий

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В Льговском районе под Курском боевые действия не ведутся. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава района Сергей Коростелев.
«На территории Льговского района никаких боевых действий нет и не было. Все населенные пункты под управлением Российской Федерации», — прокомментировал чиновник, добавив, что в районе функционирует электроэнергия.Глава Льгова Алексей Клемешов отметил работу Росгвардии и полицейских, которые несут службу в усиленном режиме. По его словам, на городской территории не зафиксировано ни одного случая мародерства за последнее время.
Боевики ВСУ попытались прорваться на российскую территорию 6 августа. Противнику дают отпор ВС РФ и погранслужба ФСБ. По мнению аналитиков, действия украинских радикалов разработали в НАТО.
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Никита Кротов