В Льговском районе Курской области нет боевых действий

Российские войска уничтожили в приграничном районе Курской области американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар по военной технике нанесли расчеты беспилотников с помощью FPV-дрона, видео с их работой также показали в ведомстве.