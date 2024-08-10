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В Льговском районе Курской области нет боевых действий

ТАСС: В Льговском районе Курской области боевые действия не ведутся
10 августа 2024, 11:33
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

В Льговском районе под Курском боевые действия не ведутся. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава района Сергей Коростелев.
«На территории Льговского района никаких боевых действий нет и не было. Все населенные пункты под управлением Российской Федерации», — прокомментировал чиновник, добавив, что в районе функционирует электроэнергия.

Глава Льгова Алексей Клемешов отметил работу Росгвардии и полицейских, которые несут службу в усиленном режиме. По его словам, на городской территории не зафиксировано ни одного случая мародерства за последнее время.



Боевики ВСУ попытались прорваться на российскую территорию 6 августа. Противнику дают отпор ВС РФ и погранслужба ФСБ. По мнению аналитиков, действия украинских радикалов разработали в НАТО.

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#украина
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#сво
#всу
#вс рф
#новости
Украинские заключённые участвуют в атаках на Курскую область
В ВСУ рассказали об участии украинских заключённых в боях в Курской области
10 августа 2024, 11:57

Фото: iStock/Sinenkiy

В боевых действиях на территории Курской области принимают участие бывшие украинские осуждённые. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на слова украинского офицера с позывным «Алекс».
По его словам, задачи заключёнными «выполняются без замечаний».

В материале уточняется, что эта информация не была подтверждена официально.

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в ряды ВСУ вступили порядка 5,5 тысяч осуждённым. Треть из них была осуждена за совершение тяжких преступлений, включая убийства, участие в бандитских группировках и вымогательство.

В Курской области на фоне продолжающихся боёв был введён режим контртеррористической операции (КТО).

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Наёмник из Бучи дал сенсационные показания, прояснившие вопрос о мародёрстве в городе
Прокуратура Чехии обжалует наказание наёмнику за преступления в Буче
10 августа 2024, 11:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Прокуратура Чехии намерена обжаловать приговор гражданину страны Филипу Симану, служившему наёмником в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы по статьям о незаконной службе в иностранной армии и мародёрстве. По чешскому законодательству, он был обязан получить разрешение президента, прежде чем записываться в ВСУ. Однако Симан привёл слова премьер-министра Петра Фиалу, который в 2022 году заявлял, что гражданам, отправившимся участвовать в украинском конфликте, не грозит уголовное преследование.

Говоря о мародёрстве, наёмник оправдался, что поступал также, как и остальные. Он брал из жилых домов золотые и серебряные инвестиционные слитки, ювелирные украшения, электронные приборы и другое. Эти показания проясняют вопрос о том, кто именно крал имущество украинских беженцев в населённых пунктах Буча и Ирпень.

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В Харькове военкомы незаконно задержали мужчину
«Страна.ua»: военкомы незаконно задержали мужчину в Харькове
10 августа 2024, 11:31

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Харькове трое сотрудников военкомата насильно задержали мужчину. Инцидент попал на видео, которое приводит украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) затащили в микроавтобус мужчину с заломанными руками. Однако при задержании не присутствовал полицейский, что является нарушением законодательства страны.

Мимо происходящего проезжал мужчина, который и заснял всё на видео. Он указал военкомам на незаконность их действий и потребовал освободить мужчину.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

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В США оценили стратегию ВСУ под Курском
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: стратегию ВСУ под Курском разработали в НАТО
10 августа 2024, 11:16

Фото: istockphoto/icholakov

Стратегию боевиков ВСУ под Курском разработал альянс НАТО, утверждает в своем материале для Weapons and Strategy экс-сотрудник американского Минобороны Стивен Брайен.
«Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО», — сказано в статье.

По словам аналитика, украинские неонацисты проверяют план, которым смогут воспользоваться в НАТО при возможных боевых действиях на европейской территории.

В Национальном антитеррористическом комитете информировали о введении режима контртеррористической операции под Брянском, Курском и Белгородом. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на приграничных территориях Курской области 6 августа. Аналитики отмечали, что подобные действия киевского режима лишь убедят Россию в том, что с Украиной нельзя вести переговоры.

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#вс рф
#новости
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Репортёр «Ъ» посетил Курскую область и рассказал об обстановке
10 августа 2024, 10:51

Фото: iStock/bwb-studio

Местные жители обеспокоены ситуацией в приграничном городе Суджа Курской области. Об этом рассказал корреспондент газеты «Коммерсантъ», который побывал на месте событий.
Отмечается, что жители не были готовы к массированным атакам со стороны Украины, поэтому многие приняли решение самостоятельно, не дожидаясь эвакуации, покинуть свои дома.

Первые удары по городу ВСУ нанесли рано утром 6 августа. После этого было нарушено электро- и водоснабжение, пропала мобильная связь. Также были повреждены частные дома и иная инфраструктура населённого пункта.

Покинувшие Суджу жители временно проживают в пунктах в Курске, рассказал корреспондент. Однако из-за неожиданности многие из них эвакуировались, оставив все вещи дома. Волонтёры стараются помогать им – составляют списки необходимого и покупают все, в чём нуждаются беженцы.

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#курская область
#вс рф
#всу
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#эвакуация
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ВС РФ впервые применили «гибриды бомбы и ракеты» в зоне СВО
Власти Украины жалуются на новые российские «гибриды бомбы и ракеты»
10 августа 2024, 10:40

Фото: iStock/aapsky

Российские войска впервые использовали новые дальнобойные авиабомбы для ударов по Украине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что впервые использование ВС РФ таких боеприпасов было зафиксировано в пятницу. Глава администрации объяснил, что это универсальные межвидовые планирующие снаряды, которые представляют собой гибрид бомбы и ракеты. Всего было использовано 11 таких авиабомб.

Артюх добавил, что принцип работы этих боеприпасов напоминает действие корректируемых авиабомб. Однако за счёт наличия двигателя они становятся в два раза точнее.

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#вс рф
#бомба
#ракета
#оружие
#сво
#украина
#россия
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Выплаты, льготы и поддержка детей: что даёт контракт с Минобороны России
10 августа 2024, 10:34

Фото: iStock/aapsky

Министерство обороны России продолжает набор граждан на службу по контракту.
Участники специальной военной операции на Украине – это настоящие патриоты, отправившийся на защиту своей страны. Их труд достойно оплачивается государством. При заключении контракта с оборонным ведомством гражданин получает единовременную выплату в размере от 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне СВО солдату ежемесячно выплачиваются ещё 210 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год.

Государство оказывает поддержку и семьям участников СВО. Их дети получают бюджетные места в лучших вузах страны. Ими установлены специальные квоты на программы бакалавриата и специалитета в размере 10% от общего количества бюджетных мест в конкретном учебном заведении.

Также контрактникам предоставляется льготная ипотека для приобретения жилья. Часть суммы будет выплачена с использованием государственных средств.

Кроме того, участникам СВО предлагается широкий спектр федеральных и региональных льгот. В частности, бойцы могут получить статус ветерана боевых действий, их детям выдаётся направление на посещение оздоровительных учреждений, оплачивается школьное питание, организуется бесплатное посещение кружков и спортивных секций. Также компенсируются средства, потраченные на оплату коммунальных услуг, и многое другое.

Узнать больше о службе по контракту можно на сайте контрактмо.рф или по телефону 7 495 990 77 77.

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#минобороны рф
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#сво
#выплаты
#льготы
#льготная ипотека
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ВС РФ уничтожили FPV-дроном американский бронетранспортер MaxxPro под Курском
10 августа 2024, 09:46

Фото: iStock/aapsky

Российские войска уничтожили в приграничном районе Курской области американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар по военной технике нанесли расчеты беспилотников с помощью FPV-дрона, видео с их работой также показали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, бронемашину производства США обнаружили в ходе разведки. На ней перемещались боевики ВСУ.
«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена», — пояснили в министерстве.
Ранее Минобороны сообщило, что российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ.

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#сша
#видео
#всу
#вс рф
#минобороны
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Танки ВС РФ заняли позиции для уничтожения мобильных групп ВСУ в Курской области
10 августа 2024, 09:24

Фото: iStock/aapsky

Российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
Как пояснили в министерстве, танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ. По противнику будут вести огонь как прямой наводкой, таки с закрытых огневых позиций, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны показало видео, как экипаж Су-34 ВКС России этой ночью, 10 августа, ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению сил и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Как отметили в ведомстве, все цели были уничтожены.

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#всу
#минобороны
#танки
#курская область
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