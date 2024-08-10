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Стала известна возможная цель атаки ВСУ на Курскую область

Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: атакой под Курском ВСУ отвлекают ВС РФ
10 августа 2024, 08:53
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Атакой на Курскую область силы ВСУ отвлекают ВС РФ от других целей, однако боевики не планируют долго оставаться на российской территории. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью The Financial Times.


По его словам, киевский режим давно готовил нападение на Курскую область, преследуя сразу несколько целей: отвлечь армию России от наступления в ДНР и ЛНР, а также перехватить инициативу после того, как ВСУ провалили контрнаступление и потеряли множество территорий.

Ранее сообщалось, что в трех приграничных регионах России – Курской, Брянской и Белгородской областях – с пятницы, 9 августа, ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как пояснил Национальный антитеррористический комитет (НАК), решение приняли из-за «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России, которую устроил киевский режим. Что известно на данный момент об обстановке в приграничных регионах и детали режима КТО – читайте в материале «Радио 1».

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Появилось видео, как Су-34 сбросил авиабомбу на силы ВСУ в Курской области
Су-34 ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению ВСУ у границы в Курской области
10 августа 2024, 08:42

Экипаж Су-34 ВКС России этой ночью, 10 августа, ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению сил и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, показав соответствующее видео. Как отметили в ведомстве, все цели были уничтожены.
«Удар наносился по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — пояснили в министерстве.
Сообщается, что экипаж успешно вернулся на военный аэродром после того, как получил от разведки подтверждение об уничтожении противника.

Ранее сообщалось, что бомбардировочная авиация ВКС России нанесла за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР в интересах группировки войск «Центр». Как отметил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук, удары пришлись в районе сел Гродовка, Николаевка, Селидово.

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#вс рф
#удар
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Бомбардировщики ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР
10 августа 2024, 07:55

Фото: iStock/TebNad

Бомбардировочная авиация ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР в интересах группировки войск «Центр». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Удары пришлись в районе сел Гродовка, Николаевка, Селидово, отметил он.
«Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово», — приводят в агентстве слова собеседника.
Савчук также добавил, что подразделения «Центра» поразили боевиков первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отбили три контратаки штурмовых отрядов украинских военных.
«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и четыре миномета. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — подчеркнул начальник пресс-центра.
Всего, по его данным, ВС РФ поразили 385 целей ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. Такие данные накануне, 9 августа, указало Минобороны России.

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#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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Осужденный по делу об убийстве Немцова направился на СВО
10 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Один из осужденных за убийство российского политика Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, освободился из колонии и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основе данных, полученных от правоохранительных органов.
По словам собеседника агентства, Эскерханов в марте подписал годовой контракт с Министерством обороны, попал под амнистию и впоследствии был освобожден из колонии. Позже он оказался в одном из штурмовых подразделений.

Остальные соучастники убийства Немцова также находятся в колонии и отказываются подписывать контракт о вступлении в ряды ВС РФ.

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#тюрьма
#минобороны рф
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Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
В Курчатове отключили энергоснабжение после падения обломков БПЛА ВСУ
09 августа 2024, 21:50

Фото: iStock/happyphoton

В городе Курчатов в Курской области отключилось электричество после падения обломков украинского беспилотника на подстанцию. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Отмечается, что обломки дрона упали на трансформаторную подстанцию, после чего там возник пожар. Энергоснабжение в городе пропало.

Помимо города, свет недоступен в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах области.

В настоящее время специалисты проводят аварийные работы, дома планируется подключить через резервные схемы.

В пятницу вечером Минобороны сообщало об уничтожении четырёх украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью.

Напомним, что в Курчатове, в 70 километрах от границы располагается действующая Курская АЭС.

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Несколько храмов Курской епархии повреждены прицельными ударами ВСУ
#курская область
#беспилотник
#всу
#удар
#электричество
#свет
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Несколько храмов Курской епархии повреждены прицельными ударами ВСУ
Митрополит Герман: ВСУ прицельно ударяли по Горнальскому Белогорскому монастырю
09 августа 2024, 21:40

Фото: iStock/Popescu Marius

Украинские войска целенаправленно ударяли по Горнальскому Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю. Об этом заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) в рапорте патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Он отметил, что монастырь находится в Суджанском районе в непосредственной близости от российско-украинской границы. При обстреле ВСУ сильно пострадал главный храм монастыря – Николаевский. У него разрушен купол, взрывной волной выбило двери и окна.

Позднее в результате массированного удара украинских войск сгорел второй храм этого монастыря с дубовым иконостасом и прекрасными росписями.

Также с беспилотников сбрасывались мины, которые разрушили остальные постройки монастыря.

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#курская область
#всу
#обстрел
#удар
#храм
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Алаудинов сообщил об иностранных наёмниках в Курской области
Алаудинов: в Курской области замечены наёмники из Польши и Франции
09 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/CatEyePerspective

На Курском направлении зафиксировали большое скопление иностранных наёмников, заявил командир спецназа «Ахмат», бойцы которого сейчас находятся в регионе, генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит Rutube-канале WarGonzo.
Соратник главы Чечни Кадырова подчеркнул, что на данном направлении фиксируется большое количество поляков, французов и других иностранных наёмников, служащих в рядах ВСУ.

Ранее также сообщалось, что в атаках ВСУ на Курскую область участвуют порядка 120 боевиков «Грузинского легиона»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#курская область
#всу
#наемники
#польша
#франция
#атака
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Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боёв в Курской области
МО: до 945 солдат потеряли ВСУ за время боёв в Курской области
09 августа 2024, 20:19

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. На такие данные в пятницу указало Минобороны России.
В общей сложности, за всё время боёв на этом направлении украинские войска потеряли порядка 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 67 боевых бронированных машин, 17 бронетранспортёров, 12 танков, столько же автомобилей, шесть боевых машин пехоты, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что атака ВСУ на Курскую область осуществлялась без конкретной стратегической цели.

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#украина
#всу
#курская область
#минобороны рф
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Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Слащев
09 августа 2024, 20:07

Фото: РИА Новости/пресс-служба врио губернатора Курской области

Город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава населённого пункта Виталий Слащев.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ВСУ взяли под контроль российский город. Активно публиковались фотографии, на которых украинский солдат якобы стоит на фоне магазина и одной из организаций в Судже.

Он подчеркнул, что Суджа остаётся российским городом. В настоящее время там проводится эвакуация населения из-за сохраняющейся опасной обстановки в связи с ударами со стороны Украины.

Ранее немецкая газета Bild писала, что бойцы ВСУ сами недовольны атакой на российский регион, поскольку считают, что все силы необходимо сосредоточить на Донбассе.

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#курская область
#всу
#вс рф
#россия
#атака
#обстрел
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Бойцы ВСУ недовольны атакой на Курскую область, пишет Bild
09 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Многие украинские военные недовольны атакой ВСУ на Курскую область. Об этом заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер сообщил в своём подкасте.
Он отметил, что бойцы ВСУ негативно относятся к решению командования произвести атаку на российский регион. Военные указывают на то, что такое большое наступление под Курском сейчас неуместно, поскольку имеются огромные проблемы в Донбассе. В настоящее время именно там нужны бойцы, оружие и боеприпасы.

Также многие украинские солдаты, с которыми удалось пообщаться Ронцхаймеру, задаются вопросами о том, как долго продлятся эти атаки и тот ли это регион, который можно «действительно долго удерживать». Вместе с тем непонятно, получится ли на этом участке производить логистику, а именно, доставлять войскам амуницию.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#всу
#атака
#курская область
#сво
#вс рф
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