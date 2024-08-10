Стала известна возможная цель атаки ВСУ на Курскую область

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Атакой на Курскую область силы ВСУ отвлекают ВС РФ от других целей, однако боевики не планируют долго оставаться на российской территории. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью The Financial Times.
По его словам, киевский режим давно готовил нападение на Курскую область, преследуя сразу несколько целей: отвлечь армию России от наступления в ДНР и ЛНР, а также перехватить инициативу после того, как ВСУ провалили контрнаступление и потеряли множество территорий.
Ранее сообщалось, что в трех приграничных регионах России – Курской, Брянской и Белгородской областях – с пятницы, 9 августа, ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как пояснил Национальный антитеррористический комитет (НАК), решение приняли из-за «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России, которую устроил киевский режим. Что известно на данный момент об обстановке в приграничных регионах и детали режима КТО – читайте в материале «Радио 1».
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