Власти Кишинёва планируют национализировать «Молдовагаз»

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В Молдавии упростят правила национализации имущества в сфере энергетики на фоне разразившегося в стране кризиса. Такое распоряжение отдал премьер-министр Дорин Речан министру юстиции Веронике Михайловой-Морару.
Речь идёт о подготовке законодательной базы для национализации активов компании «Молдовагаз», передаёт сетевое издание «Интерфакс». Стоит напомнить, что контрольный пакет акций этого предприятия принадлежит ПАО «Газпром». Об этом глава молдавского правительства заявил на состоявшемся накануне, 30 декабря, заседании кабинета министров.
Речан выразил возмущение решением руководства российской компании прекратить с 1 января 2025 года поставки газа в приднестровский регион. Он в очередной раз назвал долг молдавской стороны в 700 миллионов долларов «несуществующим». Также премьер-министр заявил, что энергетические объекты ранее были «насильно» отобраны у Молдавии.
В случае если Приднестровье не будет иметь достаточного количества газа, Молдавская ГРЭС в Приднестровье не сможет вырабатывать электроэнергию для правого берега Днестра, что обернется острым энергетическим кризисом для всей Молдавии. Тогда электричество придётся закупать в Румынии, по цене, вдвое превышающей нынешнюю.
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Речан выразил возмущение решением руководства российской компании прекратить с 1 января 2025 года поставки газа в приднестровский регион. Он в очередной раз назвал долг молдавской стороны в 700 миллионов долларов «несуществующим». Также премьер-министр заявил, что энергетические объекты ранее были «насильно» отобраны у Молдавии.
В случае если Приднестровье не будет иметь достаточного количества газа, Молдавская ГРЭС в Приднестровье не сможет вырабатывать электроэнергию для правого берега Днестра, что обернется острым энергетическим кризисом для всей Молдавии. Тогда электричество придётся закупать в Румынии, по цене, вдвое превышающей нынешнюю.
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Александр Бойцов