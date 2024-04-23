В Молдавии сообщили об обысках у оппозиционеров

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Молдавские правоохранители проводят обыски у представителей оппозиции, которые побывали Москве на съезде. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.
По информации издания, депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что правоохранительные органы страны проводят обыски у представителей оппозиции, которые были на съезде в Москве.
Она добавила, что сейчас адвокаты сообщают детали, а также заявила, что люди, у которых проходят обыски, вернулись из РФ и не были задержаны на границе.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала депутат.
Она добавила, что сейчас адвокаты сообщают детали, а также заявила, что люди, у которых проходят обыски, вернулись из РФ и не были задержаны на границе.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова