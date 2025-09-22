В Молдавии запретили знаменитую советскую комедию
Mash: В Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию»
В Молдавии запретили показ комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В материале говорится, что правящая партия республики усмотрела в фильме «милитаристский контекст и политическое содержание».
Научно-фантастическая комедия вышла в свет в 1973 году. Она повествует об изобретателе по имени Шурик, создавшем машину времени в XVI век — во времена Ивана Васильевича Грозного. В итоге царь оказывается в СССР, а его тезка-управдом Иван Васильевич Бунша и рецидивист Жорж Милославский попадают в царские палаты.
Впервые фильм показали 17 сентября.
