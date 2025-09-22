Достижения.рф

В Молдавии запретили знаменитую советскую комедию

Mash: В Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию»
Фото: istockphoto/fergregory

В Молдавии запретили показ комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.



В материале говорится, что правящая партия республики усмотрела в фильме «милитаристский контекст и политическое содержание».

Научно-фантастическая комедия вышла в свет в 1973 году. Она повествует об изобретателе по имени Шурик, создавшем машину времени в XVI век — во времена Ивана Васильевича Грозного. В итоге царь оказывается в СССР, а его тезка-управдом Иван Васильевич Бунша и рецидивист Жорж Милославский попадают в царские палаты.

Впервые фильм показали 17 сентября.

Никита Кротов

