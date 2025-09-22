Россиянке запретили целоваться из-за опасной бактерии в ее желудке
Россиянке запретили целоваться после того, как у нее нашли опасный микроорганизм. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Жительница Москвы обратилась к гастроэнтерологу с жалобами на боли в желудке. Во время обследования в ее организме нашли бактерию — хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая повышает риск гастрита, язв и рака желудка.
Самое страшное, говорят врачи, что заразиться бактерией очень легко: она передается через слюну, общие полотенца и приборы для еды. Также ее можно подцепить при плавании в открытых водоемах с заглатыванием воды.
