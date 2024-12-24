В молдавском селе открыли памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов

Фото: телеграм-канал «Солдат Победы»
В молдавском селе Ларгуца открыли очередной памятник румынским солдатам, которые воевали во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии. Об этом заявил руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
«<…> ассоциация Monumentum при поддержке местных властей открыла очередное «кладбище румынских героев» — военнослужащих армии Иона Антонеску, погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Церемония прошла с воинскими почестям», – цитирует слова Петровича РИА Новости.Он напомнил, что жестокие бои в окрестностях Ларгуцы шли в июне-июле 1941 года: румынско-немецкие фашистские войска пытались разгромить советских пограничников.
«Весь «героизм» румын заключался в том, что их офицеры гнали на убой своих солдат, неся чудовищные потери <…>», — пояснил Алексей Петрович.В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых республик СССР, принявших на себя удар противника. В ночь на 22 июня 1941 года нацисты и их союзники, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать авианалеты на территорию советской республики. За время оккупации пыткам были подвергнуты 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии умерли около 200 тысяч человек, здесь нацисты создали 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч молдаван воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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Анастасия Ларина