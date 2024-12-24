В молдавском селе открыли памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов

В молдавском селе Ларгуца открыли очередной памятник румынским солдатам, которые воевали во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии. Об этом заявил руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.