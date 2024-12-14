«Плевок на мир»: в Швейцарии возмутились нападению Femen на памятник ​в Женеве

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Перед штаб-квартирой ООН в Женеве произошло провокационное нападение: две активистки украинского движения Femen с бензопилами повредили памятник «Сломанный стул». Официальный представитель молодёжного крыла крупнейшей швейцарской партии «Демократический союз центра» Энзо Малорджо назвал в соцсети X это событие позором и провокацией против мира.
«Ваш (речь о представительницах Femen) поступок — это абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Искалечив «сломанный стул», универсальный символ борьбы с противопехотными минами, вы перешли границы подлости. Этот памятник олицетворяет десятилетия дипломатической борьбы, спасенные жизни и человеческое достоинство. Ваши бензопилы не просто рубили дрова, они выдавали вашу собственную низость и бессмысленность ваших действий», — написал Энзо Малорджо.Акция нападавших была направлена против позиции ООН по ситуации на Украине. Женщины были задержаны.
Ранее «Радио 1» отдельно писало об этом инциденте. Подробнее о том, как полуобнажённые участницы движения Femen повредили памятник в Женеве читайте в нашем материале.
Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил в своем Telegram-канале, что инцидент не добавит Украине положительного имиджа в Европе. Он также сказал, что ряд стран Европы начали принимать меры ужесточения законодательства в отношении предоставления ВНЖ для украинских беженцев.
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Мария Моисеева