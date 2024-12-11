В шатурском селе Пышлицы зажгли Вечный огонь

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Вечный огонь зажгли у реконструированного памятника в селе Пышлицы городского округа Шатура, посвящённого памяти местных уроженцев, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Реконструкция памятника была проведена по инициативе жителей и при поддержке главы округа Шатура Николая Прилуцкого. В честь зажжения Вечного огня у памятника состоялся митинг и возложение цветов.
Отмечается, что в ходе реконструкции у памятника была положена новая брусчатка, установлены фонари и чугунные лавочки, а также обновлена мемориальная доска.
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«Смотря на этот памятник, на это пламя, нужно каждый раз задумываться, как хрупка человеческая жизнь, как хрупок мир, от которого зависят многие миллионы жизней», — сказал Николай Прилуцкий.
Отмечается, что в ходе реконструкции у памятника была положена новая брусчатка, установлены фонари и чугунные лавочки, а также обновлена мемориальная доска.
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Лев Каштанов